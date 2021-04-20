Hristiyan birlik partilerinin başbakan adayı açıklandı

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Hristiyan birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet oldu.

Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) lideri Armin Laschet, eylül ayındaki seçimlerde Angela Merkel'in yerine partisinin yeni başbakan adayı oldu.

Armin Laschet, parti içinde yaklaşık altı saat süren görüşmelerin ardından oyların yüzde 77,5'ini kazanarak, CDU'nun adayı oldu.

Aynı zamanda Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı olan Laschet'in yanı sıra daha önce aday olmak istediğini açıklayan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Markus Söder ise oyların yüzde 22,5'ini alabildi.

16 YIL SONRA MERKEL BIRAKTI

Angela Merkel, 16 yıllık iktidarının ardından eylül ayında görevi bırakacağını açıklamıştı.

Siyasi olarak Merkel'e yakın görülen 60 yaşındaki Laschet de, Annegret Kramp-Karrembauer'in istifasının ardından Ocak 2021'de partinin yeni lideri seçildi.

BİRLİKTE ADAY BELİRLİYORLAR

CDU, genel seçimlerde adayını Bavyera'da teşkilatlanmış kardeş partisi CSU ile belirliyor. İki parti şimdiye kadar iki kez CSU'luyu başbakan adayı gösterdi.

CSU'dan 1980'de Franz Josef Strauss ve 2002’de Edmund Stoiber, CDU-CSU ittifakının başbakan adayı oldu. Ancak iki isim de başbakanlığı kazanamadı.