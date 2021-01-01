İngiltere, Brexit'in resmileştiğini Big Ben ile duyurdu

İngiltere, Brexit'in resmileştiğini Big Ben ile duyurdu

İngiltere'nin Brexit sonrası başlayan geçiş sürecinin bitmesiyle Avrupa Birliği'yle yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğü tarihi birliktelik noktalandı.

İngiltere'nin AB'den tamamen ayrılması, saat 23.00'te Big Ben çanının çalınmasıyla duyuruldu. Koronavirüs önlemleri nedeniyle herhangi bir etkinlik düzenlenmedi.

İNGİLTERE'NİN AB HİKAYESİ RESMEN BİTTİ

1973'te AB'ye üye olan ve 31 Ocak 2020'de birlikten ayrılsa da Brüksel kurallarına tabi olmayı sürdüren İngiltere için yeni bir dönem başladı.

İki taraf arasındaki ticaret, seyahat, göç, hukuk ve güvenlik gibi konularda yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

İNGİLTERE, AB MAHKEMELERİNİN YETKİSİ DIŞINDA

Bundan sonra taraflar, 30 Aralık'ta imzalanan serbest ticaret anlaşmasına göre ticari ilişkilerini sürdürecek, İngiltere, AB mahkemelerinin yetki alanının dışında kalacak.

İngilizler, AB ülkelerinde süresiz oturma ve çalışma izni hakkını kaybetti. AB üyesi ülkelerin vatandaşları da İngiltere'de ancak gerekli göç koşullarını karşılamaları durumunda yaşayabilecek.

İngiliz ekonomisinde önemli bir yere sahip olan bankacılık ve hizmet sektörlerinde ne olacağı konusunda hala belirsizlik bulunuyor.

BAŞBAKAN JOHNSON: "ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ ELİMİZE ALDIK"

Bu arada Başbakan Boris Johnson yeni yıl mesajında, AB'den ayrılığa ilişkin "Bu, ülke için harika bir an. Özgürlüğümüzü elimize aldık ve bundan mümkün olduğunda en iyi şekilde yararlanmak bize bağlı." dedi.

BREXİT SÜRECİNDE NELER YAŞANDI

İngiltere'de Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan ancak geçiş süreci nedeniyle AB hükümlerine uymaya devam etmek zorunda kalan İngiltere, Brüksel ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyordu.

"Adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi zorlu konularda anlaşılamaması nedeniyle uzayan müzakereler, geçiş sürecin bitmesine sadece 7 gün kala sonuçlanmış ve taraflar anlaşmayı 30 Aralık'ta imzalamıştı.

Brexit'i protesto eden İskoçlar