Euro
9.0748
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
216.525
0.94%
EXEN Coin
11.21
3.89%
13ºC
İstanbul
Puslu güneşli 13 C
    İngiltere, Brexit'in resmileştiğini Big Ben ile duyurdu

    İngiltere, Brexit'in resmileştiğini Big Ben ile duyurdu

    İngiltere'nin Brexit sonrası başlayan geçiş sürecinin bitmesiyle Avrupa Birliği'yle yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğü tarihi birliktelik noktalandı.
    • AA
    • 01.01.2021 - 06:31
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 09:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İngiltere'nin AB'den tamamen ayrılması, saat 23.00'te Big Ben çanının çalınmasıyla duyuruldu. Koronavirüs önlemleri nedeniyle herhangi bir etkinlik düzenlenmedi.

    İNGİLTERE'NİN AB HİKAYESİ RESMEN BİTTİ

    1973'te AB'ye üye olan ve 31 Ocak 2020'de birlikten ayrılsa da Brüksel kurallarına tabi olmayı sürdüren İngiltere için yeni bir dönem başladı.

    İki taraf arasındaki ticaret, seyahat, göç, hukuk ve güvenlik gibi konularda yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

    İngiltere, Brexit in resmileştiğini Big Ben ile duyurdu #1

    İNGİLTERE, AB MAHKEMELERİNİN YETKİSİ DIŞINDA

    Bundan sonra taraflar, 30 Aralık'ta imzalanan serbest ticaret anlaşmasına göre ticari ilişkilerini sürdürecek, İngiltere, AB mahkemelerinin yetki alanının dışında kalacak.

    İngiltere, Brexit in resmileştiğini Big Ben ile duyurdu #2

    İngilizler, AB ülkelerinde süresiz oturma ve çalışma izni hakkını kaybetti. AB üyesi ülkelerin vatandaşları da İngiltere'de ancak gerekli göç koşullarını karşılamaları durumunda yaşayabilecek.

    İngiliz ekonomisinde önemli bir yere sahip olan bankacılık ve hizmet sektörlerinde ne olacağı konusunda hala belirsizlik bulunuyor.

    İngiltere, Brexit in resmileştiğini Big Ben ile duyurdu #3

    BAŞBAKAN JOHNSON: "ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ ELİMİZE ALDIK"

    Bu arada Başbakan Boris Johnson yeni yıl mesajında, AB'den ayrılığa ilişkin "Bu, ülke için harika bir an. Özgürlüğümüzü elimize aldık ve bundan mümkün olduğunda en iyi şekilde yararlanmak bize bağlı." dedi.

    İngiltere, Brexit in resmileştiğini Big Ben ile duyurdu #4

    BREXİT SÜRECİNDE NELER YAŞANDI

    İngiltere'de Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

    AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan ancak geçiş süreci nedeniyle AB hükümlerine uymaya devam etmek zorunda kalan İngiltere, Brüksel ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyordu.

    İngiltere, Brexit in resmileştiğini Big Ben ile duyurdu #5

    "Adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi zorlu konularda anlaşılamaması nedeniyle uzayan müzakereler, geçiş sürecin bitmesine sadece 7 gün kala sonuçlanmış ve taraflar anlaşmayı 30 Aralık'ta imzalamıştı.

    İngiltere, Brexit in resmileştiğini Big Ben ile duyurdu #6

    İngiltere, Brexit in resmileştiğini Big Ben ile duyurdu #7

    Brexit'i protesto eden İskoçlar

    İngiltere, Brexit in resmileştiğini Big Ben ile duyurdu #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir