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    İngiltere'de bulunan yas yüzüğü tarihi eser ilan edildi

    İngiltere’nin batısındaki İrlanda Denizi’nde yer alan Man Adası’nda bulunan altın yas yüzüğü, tarihi eser ilan edildi.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 16:46
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    İngiltere'de bulunan yas yüzüğü tarihi eser ilan edildi

    İngiltere'de 1600’lü yıllardaki iç savaş döneminden kalma olduğu düşünülen yüzüğün, iç savaşta Roundheadler (Parlamento yanlılarına verilen isim) tarafından 1651’de idam edilen Derby Kontu James Stanley’e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

    "SAHİBİNİ TESPİT ETMEK ZOR"

    Manx Ulusal Mirası kuruluşunda arkeolog Allison Fox, “Yüzüğün kalitesi, yüksek statüye sahip bir kişi için veya onun adına yapıldığını gösteriyor. Yüzüğün kime ait olduğunu veya kimin anıldığını kesin olarak tespit etmemiz pek olası değil, ancak daha önce Man Lordu olan Stanley ailesiyle ilişkilendirilmiş olma ihtimali var.” dedi.

    Altın yüzüğün Manx Müzesi’nde sergileneceği belirtildi.

    İngiltere de bulunan yas yüzüğü tarihi eser ilan edildi #1

    İngiltere de bulunan yas yüzüğü tarihi eser ilan edildi #2

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