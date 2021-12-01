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    İngiltere'de maske zorunluluğu geri göndü

    İngiltere'de koronavirüs salgınında endişeye neden olan Omicron varyantının görülmesi sonrası, yeniden marketlerde ve toplu taşımada maske takma zorunluğu getirildi.
    • AA
    • 01.12.2021 - 06:39
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    İngiltere'de maske zorunluluğu geri göndü

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede 2 Omicron vakasının görülmesi üzerine, basın toplantısı düzenledi.

    Varyantın dünyaya yayıldığını ve yayılma hızının da yüksek olduğunu kaydeden Johnson, Omicron`un "aşıların kısmen de olsa etkinliğini azaltabilecek kapsamlı bir mutasyon" olduğunu söyledi.

    İngiltere de maske zorunluluğu geri göndü #1

    BİLİM İNSANLARINA ZAMAN KAZANDIRMALIYIZ

    Johnson, "bilim insanlarına ne ile uğraştıklarını öğrenmeleri için zaman kazandıracak bazı önlemler" almak zorunda olduklarını kaydetti.

    Aşı durumlarına bakılmaksızın ülkeye giren herkesin varışlarından 2 gün sonra PCR testi yaptırmaları gerekeceğini duyuran İngiliz başbakan, toplu ulaşım araçları ve marketler gibi kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun da geri getirildiğini kaydetti.

    İngiltere de maske zorunluluğu geri göndü #2

    "GEÇİCİ VE İHTİYATİ ÖNLEMLER"

    "Geçici ve ihtiyati" önlemlerin 3 hafta sonra yeniden değerlendirileceğini bildiren Johnson, ayrıca şimdi 40 ve üstü yaşlarındakilere açık olan hatırlatıcı doz randevuların diğer yetişkinlere açılması için Aşı ve Bağışıklık Ortak Komitesi`ne başvurulduğunu belirtti.

    Johnson, Noel`de geçen seneki gibi kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin soru üzerine "Bu Noel`in geçen Noel`den çok daha iyi olacağına kesinlikle eminim." dedi.

    İngiltere de maske zorunluluğu geri göndü #3

    OMICRON VARYANTI

    Güney Afrika`da tespit edilen yeni varyant, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Omicron olarak adlandırılmıştı. Omicron`un, Delta türünden daha bulaşıcı ve mevcut aşılara da karşı dirençli olduğu değerlendiriliyor.

    Yeni varyantın tespit edilmesinin ardından aralarında İngiltere ve Türkiye`nin de olduğu çok sayıda ülke, bazı Afrika ülkelerinden uçuşları durdurmuştu.

    İngiltere de maske zorunluluğu geri göndü #4

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