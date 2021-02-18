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    İngiltere'de obeziteden ölüm oranı, sigaraya bağlı ölümleri geçti

    İngiltere'de obeziteye bağlı hastalıklar nedeniyle ölüm oranının sigaraya bağlı ölümleri geçtiği tespit edildi.
    • AA
    • 18.02.2021 - 01:53
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 01:53
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    İngiltere'de obeziteden ölüm oranı, sigaraya bağlı ölümleri geçti

    Glasgow Üniversitesinden araştırmacılar, 2003 ila 2017 yıllarında 192 bin 239 İngiliz ve İskoçyalı yetişkinin sağlık verilerini inceledi.

    SİGARA KULLANIMI DÜŞTÜ, OBEZİTE YÜKSELDİ

    Çalışmada aynı dönemde sigara kullanımı kaynaklı ölümlerin yüzde 23,1'den yüzde 19,4'e düştüğü, obezite ve aşırı vücut yağına bağlı ölümlerin ise yüzde 17,9'dan yüzde 23,1'e yükseldiği belirlendi.

    İngiltere de obeziteden ölüm oranı, sigaraya bağlı ölümleri geçti #1

    OBEZİTEYE BAĞLI ÖLÜMLER ARTTI

    Çalışmanın yazarı Jill Pell, "Sigara kullanımı, kaçınılabilir ölüm nedenlerinin başında geldiği için uzun yıllar boyunca halk sağlığı müdahalelerinin temel hedefi oldu. İngiltere'de sigara içme oranı düştü. Öte yandan obezite arttı." ifadelerini kullandı.

    Obezitenin kansere ve kardiyovasküler hastalıklara yol açması nedeniyle buna bağlı ölümlerin de arttığına dikkati çeken Pell, obeziteye karşı ulusal stratejiler geliştirmenin halk sağlığı önceliği olması gerektiğini vurguladı.

    İngiltere de obeziteden ölüm oranı, sigaraya bağlı ölümleri geçti #2

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