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    İskoçya'da 6 kişiyi bıçaklayan saldırgan vuruldu

    İskoçya'nın Glasgow kentinde 6 kişiyi bıçaklayan saldırganın vurularak öldürüldüğü açıklandı.
    • AA
    • 26.06.2020 - 22:53
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    İskoçya'da 6 kişiyi bıçaklayan saldırgan vuruldu #1

    İskoç polisinin açıklamasına göre saldırı mültecilerin kaldığı bir otelde gerçekleşti. Aralarında bir polis memurunun da olduğu 6 kişiyi bıçaklayan erkek saldırgan, vurularak öldürüldü.

    BIÇAKLANAN POLİSİN DURUMU AĞIR

    Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, bıçaklanan polis memurunun durumunun ağır ancak stabil olduğu belirtildi.

    İskoçya'da 6 kişiyi bıçaklayan saldırgan vuruldu #2

    OLAY "TERÖR SALDIRISI"

    Olayı terör saldırısı olarak tanımlamadıklarını duyuran polis, durumun kontrol altına alındığını ve halka yönelik bir tehlike kalmadığını bildirdi.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Glasgow'daki korkunç olayın kendisini derinden üzdüğünü ve kalbinin kurbanların aileleriyle olduğunu" belirtmişti.

    İskoçya'da 6 kişiyi bıçaklayan saldırgan vuruldu #3

    İNGİLTERE'DE DE BENZER SALDIRI YAŞANMIŞTI

    İngiltere'de de 21 Haziran'da başkent Londra'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Reading kasabasında düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüştü. Polis olayın terör saldırı olduğunu açıklamıştı.

    İskoçya'da 6 kişiyi bıçaklayan saldırgan vuruldu #4

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