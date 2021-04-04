İngiliz serbest tırmanıcı George King, İspanya'nın Barselona kentindeki 116 metrelik 'Melia Barcelona Sky' otelini 25 dakikada tırmandı.

İngiliz tırmanıcı 21 yaşındaki George King, İspanya'nın Barselona kentindeki 116 metre yüksekliğindeki 'Melia Barcelona Sky' oteline 25 dakika içerisinde tırmanarak rekor denemesi gerçekleştirdi.

Serbest tırmanma tüm sporlar içerisinde en tehlikeli kategori olarak kabul edilirken, hiçbir güvenlik önlemi ve özel ekipman olmadan çıplak elleriyle tırmanmayı başardı.

GÖZALTINA ALINDI

King'in tırmanışını çevredeki kişilerce ilgiyle izlendi. King'in, tırmanış soınrası polis tarafından gözaltına alındığı ve para cezası ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.

King'in, 2019 yılında Londra'daki 310 metrelik The Shard binasına da tırmanmıştı.

İspanya'da 116 metrelik otele tırmandı ViDEO











