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    İspanya’da askeri kargo uçağına kuşlar çarptı

    İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı, kuş çarpması sonucu hasar alırken, uçak acil iniş yamak zorunda kaldı.
    • İHA
    • 26.06.2020 - 06:43
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    İspanya’da askeri kargo uçağına kuşlar çarptı #1

    İspanya Hava Kuvvetlerine ait A-400M tipi askeri kargo uçağına kuş çarpması sonucu hasar meydana geldi. Kargo uçağı, hasar nedeni ile başkent Madrid’e 13 km uzaklıkta bulunan Getafe’deki hava üssüne acil iniş yaptı. Uçağın kokpit bölümünün altında büyük hasar meydana geldiği görüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

    DAHA ÖNCE DE BENZER BİR KAZA YAŞANDI

    Öte yandan 7 Mayıs tarihinde İspanya Hava Kuvvetlerine A-400M tipi askeri kargo uçağında yine kuş çarpması sonucu büyük hasar oluşmuştu. Uçak, Zaragoza Hava Üssü’ne acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.

    İspanya’da askeri kargo uçağına kuşlar çarptı #2

    İspanya’da askeri kargo uçağına kuşlar çarptı #3

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