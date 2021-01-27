İspanya'da koronavirüsten günlük can kaybında rekor

İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 591 kişinin hayatını kaybetmesiyle, günlük can kaybı son 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 56 bin 799'a çıktı.

Yeni vakalardaki yüksek artışın da devam ettiği İspanya'da, son 24 saatte 36 bin 435 artışla toplam vaka sayısı 2 milyon 629 bin 817 oldu.

İSPANYA, AB'NİN RİSKLİ BÖLGE SINIRININ 4 KAT ÜZERİNDE

Öte yandan, 10 Aralık'ta İspanya genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 188 iken, her gün artış gösteren bu sayı 893'e ulaştı.

Avrupa Birliği, 250 vakanın üzerini "riskli bölge" olarak tanımlarken, İspanya'daki ortalama neredeyse bunun 4 katına yaklaştı.

YOĞUN BAKIMLARIN YÜKÜ ARTIYOR

Ülkede, koronavirüs hastalarının yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluğunun yüzde 40'ın üzerine çıktığı bilgisi paylaşıldı.

OHAL TEDBİRLERİ SIKILAŞTIRILIYOR

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirlerin sıkılaştırılmasına devam ediliyor.

Ülkenin büyük bölümünde gece sokağa çıkma yasağı saat 22.00'de başlatılırken, salgının yoğun olduğu yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları da artırılıyor.

Normalde 6 olan aile veya arkadaş gruplarında en fazla toplanma sayısı, bazı yerlerde 4'e, Valensiya'da ise 2'ye kadar indirildi. Galisya bölgesinde de aynı evde yaşayanlar dışında bir araya gelmeye yasak konuldu.

İspanya'da 27 Aralık'ta başlayan koronavirüs aşılaması kapsamında şu ana kadar aşı uygulananların sayısı 1 milyon 291 bin 216 olurken, 123 bin 697 kişiye de ikinci doz aşı yapıldı.