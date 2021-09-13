İspanya'daki yangınlarda 6 bin hektardan fazla alan kül oldu

İspanya'daki yangınlarda 6 bin hektardan fazla alan kül oldu

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kenti kırsalında 5 gündür devam eden yangınlarda yaklaşık 6 bin hektar alan zarar gördü, 1600'den fazla kişi tahliye edildi.

Endülüs özerk hükümeti ve Malaga'daki yangını söndürme çalışmalarına katılan güvenlik kurumlarından yapılan açıklamalarda, 8 Eylül Çarşamba günü başlayan yangınlarda şimdiye kadar 6 bin hektardan fazla alanın kül olduğu bildirildi.

BİN 600'DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının etkili olduğu Bermeja Dağı yamaçlarında bulunan 6 yerleşim yerinin güvenlik amacıyla tahliye edildiği, 1600'den fazla kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

400'E YAKIN PERSONEL MÜDAHALE EDİYOR

Askerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına 41 uçak, 25 araç ve 360'tan fazla personelden oluşan ekiplerin katıldığı aktarıldı.

HALKA "SEYAHAT ETMEYİN" UYARISI

Yetkililer ayrıca, Malaga çevresindeki üç yolun kısmen trafiğe kapatıldığını, halka gerekli olmadığı sürece seyahat etmemeleri çağrısı yapıldığını duyurdu.

Yangından etkilenen halka destek için bölgedeki otellerin odalarını açtığı, çok sayıda çadır gönderildiği ve psikolojik yardım ekiplerinin de hazır bulunduğu ifade edildi.

Yangının ikinci gününde, çalışmalara katılan bir itfaiye memuru hayatını kaybetmişti.