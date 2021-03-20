İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde: Türkiye ile diyalog sürmeli

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Dışişleri Bakanlığı resmi internet sayfasından, Avrupa Birliğinin 24-25 Mart'ta yapılacak liderler zirvesi hakkında açıklama yaptı.

"TÜRKİYE İLE SÜREKLİ DİYALOG, SON DERECE ÖNEMLİ"

Linde, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, Avrupa Birliğinin Türkiye'ye karşı dengeli ve sürdürülebilir bir çizgi ile hareket etmesi gerektiğine inanıyor. AB'nin, Türkiye'den insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularında ilerleme kaydetmesini talep etmeye devam etmesi gerekir. Ancak Türkiye ile sürekli diyalog, hem eleştiriyi dile getirmek hem de iş birliğini geliştirmek için son derece önemlidir."





HDP'YE KAPATMA DAVASI

Öte yandan ülkenin devlet televizyonu SVT, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan davaya ilişkin, İsveç'in AB nezdinde Türkiye'ye yaptırım isteyeceğini duyurmuştu.

Dün sabah yayınlanan haberde, Sol Parti'nin dün Dışişleri Komisyonu'na bu yönde sunduğu talebe karşın, Linde'nin AB ülkelerindeki meslektaşlarından bu konuda destek arayacağı öne sürülmüştü. Haberin yayımlanmasından kısa süre sonra Linde'nin farklı bir açıklama yapması dikkati çekti.