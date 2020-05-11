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    İsveç hükümeti: Yaşlılarımızı koruyamadık

    İsveç hükümeti: Yaşlılarımızı koruyamadık

    İsveç hükümeti, koronavirüs salgınında yaşlı nüfusu korumakta başarısız olduklarını kabul etti.
    • İHA
    • 11.05.2020 - 07:50
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    İsveç hükümeti: Yaşlılarımızı koruyamadık

    Koronavirüs salgınına karşı izlediği yol tartışmalara neden olan İsveç’te hükümet salgın hakkında açıklamalarda bulundu.

    İsveç hükümeti: “Yaşlılarımızı korumayı başaramadık” -1

    "YAŞLILARA YETERLİ YARDIMI GÖTÜREMEDİK"

    Hükümet, koronavirüs salgını sırasında yaşlı bakımevlerinde bulunan vatandaşlara yeterli yardımın götürülemediğini itiraf etti.

    İSVEÇ, SALGINI ÖNEMSEMEDİ

    İsveç, salgına karşı hafif önlemler alınırken, salgın nedeni ile hayatını kaybedenlerin yarısını yaşlı bakımevlerinde yaşayan yaşlılar oluşturuyor.

    "YAŞILARIMIZI KORUYAMADIK"

    Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, yaptığı açıklamada "Yaşlı vatandaşlarımızı korumayı başaramadık. Bu gerçekten çok vahim ve tüm toplum genelinde büyük bir başarısızlık. Salgınla mücadelemiz henüz sona ermedi. Hatalarımızdan dersler çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan İsveç’te salgında hayatını kaybedenlerin yüzde 80’ini 70 yaş ve üstü kişiler oluşturuyor. İsveç’te toplam korona virüs vaka sayısı 26 bin 322’ye, hayatını kaybedenler ise 3 bin 225’e yükseldi.

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