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    İsveç istihbaratı, 5G’nin zararlarını araştırıyor

    İsveç ulusal istihbarat teşkilatı SEPO, başkent Stockholm ile Göterborg ve Malmö kentlerinde 5G baz istasyonlarının insan sağlığı için oluşabilecek zararları araştırmaya başladı.
    • İHA
    • 27.07.2020 - 00:38
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    İsveç istihbaratı, 5G’nin zararlarını araştırıyor

    İsveç ulusal istihbarat teşkilatı SEPO, İsveç’te 5G sisteminin hayata geçmesi ile birlikte oluşabilecek riskleri araştırmaya karar verdi.

    5G, İNSANA ZARARLI MI?

    Yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi 5G’nin 4G’nin yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağlayacağı belirtiliyor. Bu sistemin insan sağlığı açısından riskleri ise akılları meşgul etmeye devam ediyor.

    İsveç istihbaratı, 5G’nin zararlarını araştırıyor #1

    İNGİLİZLER PROTESTO ETMİŞTİ

    Geçtiğimiz aylarda İngiltere’nin başkenti Londra’da halk, 5G’nin başlamaması için sisteme zarar vermişti.

    İsveç istihbaratı, 5G’nin zararlarını araştırıyor #2

    İSVEÇ, 5G'YE MAYIS'TA GEÇTİ

    İsveç’in telekom şirketi Tele2, Mayıs ayında ilk olarak halka açık şekilde 5G’ye geçtiğini duyurmuştu.

    İsveç istihbaratı, 5G’nin zararlarını araştırıyor #3

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