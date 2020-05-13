İtalya'da restoran sahipleri, koronavirüs önlemlerini protesto etti

İtalya'da restoran sahipleri, koronavirüs önlemlerini protesto etti

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İtalya'nın önemli tatil bölgelerinden Toscana'da restoran işletmecileri, hükumeti protesto etti.

Korona virüs salgınının Avrupa’da en çok etkilediği İtalya’da, Toscana restoran işletmecileri, Toskana Bölgesi'nin başkenti Floransa kentindeki Piaza Della Signoria Meydanı'nda bir araya gelerek hükümetin kararlarına karşıtı protesto düzenledi.

"SALGIN EN ÇOK BİZİ ETKİLEDİ" DEDİLER

Toscanalı işletmeciler, koronavirüs salgının kendilerini çok etkilediğini ve hükumetin, işletmecilerin lehinde kararlar alması gerektiğini belirtti.