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    İtalya'da restoran sahipleri, koronavirüs önlemlerini protesto etti

    İtalya'da restoran sahipleri, koronavirüs önlemlerini protesto etti

    İtalya'nın önemli tatil bölgelerinden Toscana'da restoran işletmecileri, hükumeti protesto etti.
    • AA
    • 13.05.2020 - 06:13
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    İtalya'da restoran sahipleri, koronavirüs önlemlerini protesto etti

    Korona virüs salgınının Avrupa’da en çok etkilediği İtalya’da, Toscana restoran işletmecileri, Toskana Bölgesi'nin başkenti Floransa kentindeki Piaza Della Signoria Meydanı'nda bir araya gelerek hükümetin kararlarına karşıtı protesto düzenledi.

    "SALGIN EN ÇOK BİZİ ETKİLEDİ" DEDİLER

    Toscanalı işletmeciler, koronavirüs salgının kendilerini çok etkilediğini ve hükumetin, işletmecilerin lehinde kararlar alması gerektiğini belirtti.

     

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