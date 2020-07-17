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- İtalya’nın Sicilya Adası’nı sel vurdu: 2 ölü
İtalya’nın Sicilya Adası’nı sel vurdu: 2 ölü
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Palermo kentinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
- 17.07.2020 - 06:50
İtalya’nın güneyinde yer alan Sicilya Adası’ndaki Palermo kentinde dün etkili olan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Kentte cadde ve sokakları su basarken, araçlar da suya gömüldü.
ARAÇLARINDA MAHSUR KALAN 2 KİŞİ BOĞULDU
Yaşanan sel felaketinde Regione Bulvarı’ndaki alt geçitte 2 kişinin araçta mahsur kaldığı ve boğularak hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca başka bir araçta mahsur kalan bir ailedeki 1’i bebek 2 çocuğun ise hipotermi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Palermo kentinde bir yılda meydana gelen yağışın 2 saatte yağdığı ifade edilirken, bölgede arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.