Johannesson, yine İzlanda Devlet Başkanı seçildi

İzlanda'da Devlet Başkanı Gudni Johannesson, oyların yüzde 92,18'ini alarak yeniden başkan seçildi.

Devlet başkanlığı seçimlerinin açıklandığı ada ülkesi İzlanda'da Gudni Johannesson, seçimde oyların 92,18’ini alarak bir dönem daha koltuğunu korudu.

RAKİBİ YÜZDE 8'E YAKIN OY ALABİLDİ

252 bin 337 kayıtlı seçmenin olduğu ülkede 150 bin 913 kişi Johannesson’a oy verdi. Seçimlere katılım oranı ise yüzde 66,9 oldu. Johannesson’un rakibi Gudmundur Franklin Jonsson ise oyların sadece yüzde 7,82’ini aldı. Toplam oy sayısı ise 12 bin 797’de kaldı.

ÜLKENİN EN GENÇ DEVLET BAŞKANI

2016’da yapılan seçimlerde Johannesson, oyların sadece yüzde 39,1’i alarak 48 yaşında ülkenin en genç devlet başkanı olmuştu.