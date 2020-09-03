Karadağ'da aşırı sağcılar, Müslümanlara ait binalara saldırdı

Balkan ülkesi Karadağ'da hafta sonu yapılan genel seçimin ardından Müslüman Boşnaklara yönelik provokasyonlar sürerken, Pljevlja (Taşlıca) şehrindeki İslam Birliği binası da hedef alındı.

Karadağ'da yapılan seçimleri kazanan aşırı sağcı Sırp partisi Demokrat Cephe (DF)'nin önderliğindeki ittifakın destekçileri, Müslümanların yoğunlukta olduğu Taşlıca kentinde bir camiye ve Müslümanlara ait dükkanlara saldırdı.

Binanın camları kimliği bilinmeyen kişilerce kırılırken, içeri atılan bir kağıdın üzerinde şehirdeki Müslüman Boşnaklara yönelik tehditkar ifadeler yer aldı.

"BURASI DA SREBRENİTSA GİBİ OLACAK" TEHDİDİ

Kağıdın üzerinde, Pljevlja'nın da 1995 yılında 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırplar tarafından katledildiği Srebrenitsa gibi olacağı yazılırken, son günlerde yapılanlar şehirdeki Müslümanlar arasında endişe yarattı.

"KAOS ÇIKMASINDAN KORKUYORUM"

Pljevlja baş imamı Samir Kadribasic, saldırının dün gece düzenlendiğini belirterek "Bu saldırı artık çok fazla. İşlerin nereye varacağını bilmiyorum ancak karşı tarafın da tepki vermesi ile bir kaos çıkmasından korkuyorum." dedi.

"DİĞER MİLLETLER DE TEHDİT ALTINDA"

Şehirdeki Boşnakların artık kendilerini güvende hissetmediğini söyleyen Kadribasic, bu durumun yalnızca Boşnaklar için değil diğer milletlerden Karadağ vatandaşları için de tehlikeli olduğunu ifade etti.

"YAŞANANLAR, 1990'LI YILLARI ANIMSATTI"

Kadribasic, pazar günkü seçim sonrası yaşananların Karadağ'da 1990'lı yılları anımsattığını sözlerine ekledi.

TÜRK VE MÜSLÜMAN KARŞITI SLOGANLAR

Karadağ'daki seçimde Sırp Ortodoks Kilisesine (SPC) yakınlığı ile bilinen Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki ittifak önemli bir başarı elde etmiş ve diğer muhalif ittifaklarla mecliste çoğunluğu ele geçirmişti.

DF yanlısı aşırı Sırp milliyetçiler ilk geceden itibaren seçim kutlamalarında birçok provokatif eylem ve saldırı gerçekleştirdi. Pljevlja'da daha önce de Müslüman Boşnaklara yönelik "Türkler burada gidin" sloganları atılmış, tehditkar duvar yazıları yazılmıştı.