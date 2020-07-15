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    Köln'de savaştan kalma patlamamış bomba bulundu

    Almanya'nın Köln kentinde inşaat çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulunurken, bombanın etkisiz hale getirilmesi için 2 bin 300 kişi güvenli bölgeye taşınacak.
    • AA
    • 15.07.2020 - 06:17
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    Köln'de savaştan kalma patlamamış bomba bulundu

    Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zollstock semtinde bulunan Amerikan yapımı darbeli patlayıcıya sahip 50 kilogram ağırlığındaki bombanın yarın imha edilmesi planlanıyor.

    KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILACAK

    Bomba imha ekiplerinin incelemesi sonrası bombanın zarar gördüğü için sökülerek etkisiz hale getirilemeyeceği, o yüzden kontrollü şekilde patlatılarak imha edilmesinin planlandığı ve bunun için gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

    Köln'de savaştan kalma patlamamış bomba bulundu #1

    2 BİN 300 İNSAN TAHLİYE EDİLECEK

    Bombanın bulunduğu bölgedeki 300 metrekarelik yarıçapta yaşayan 2 bin 300 kişiye dağıtılan mektupta, bomba imha çalışmaları esnasında herkesin tahliye edileceği bildirilerek, uyulması gereken kurallar anlatıldı.

    GEÇİCİ KONTROL NOKTASINDA TOPLANILACAK

    Koronavirüs salgını da dikkate alınarak başka yerlere gitmek yerine, gerekli önlemler alınarak geçici olarak oluşturulan kontrol noktasında toplanması önerildi.

    Bu çerçevede koronavirüs belirtisi gösteren ya da karantinada olanların ise yetkilileri uyarması istendi.

    Bölgede yarın bugün trafikte önemli aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, vatandaşların telefonla belediyeyi arayarak detaylı bilgi alabilecekleri kaydedildi.

    Köln'de savaştan kalma patlamamış bomba bulundu #2

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