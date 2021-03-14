Koronavirüs aşısını bulan ve satan Almanya, aşılamada Türkiye'nin gerisinde kaldı

Koronavirüse karşı en etkili aşılardan birinin geliştirildiği Almanya'da aşılamalar yeterli sayıya ulaşamadı. Ülkede aşılama oranı, Türkiye ve Polonya'nın gerisinde.

Dünyayı etkisi altında alan ve bir yıldan fazladır 120 milyondan fazla insanı hasta eden 2.5 milyondan fazla hatasnın hayatını laybetmesine neden olan koronavirüse karşı birçok aşı çalışması başarılı sonuç verdi.

ZAMANINDA YETERLİ AŞILAMA OLMAZSA, VİRÜS DAHA DA GÜÇLENEBİLİR

Ancak bir yandan ülkeler arasında aşı adaletsizliği sürerken, diğer yandan yeterli aşılamanın zamanında yapılamazsa, mutasyonların aşıları etkisiz hale getirilmesinden endişe ediliyor.

AŞIYI ÜRETEN ALMANYA, AŞILAMADA YETERSİZ KALDI

Alman Pfizer-BionTech şirketlerinin aşısı dahil, 4 aşının uygulandığı ülkede halen beklenen sayıda aşılamaya ulaşılamadı.

Die Welt gazetesinin verdiği bilgilere göre Almanya, aşılanan nüfus oranında Türkiye ve Polonya'nın gerisinde, 9. sırada.

AŞILAMA ORANLARI (%)

İsrail 59,1

İngiltere 34,3

Şili 25,0

ABD 19,7

Macaristan 13,4

Danimarka 10,0

Türkiye 9,30

Polonya 7,50

Almanya 7,35