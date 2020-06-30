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    Leicester, korona vakaları nedeniyle kapanıyor

    İngiltere'nin Leicester kentinde koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle, ticari işletmeler ile okulların kapatılmasına ve gevşeme adımlarının uygulanmamasına karar verildi.
    • AA
    • 30.06.2020 - 05:18
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    Leicester, korona vakaları nedeniyle kapanıyor #1

    İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Leicester kentindeki vakaların ülke genelinde son haftalarda görülen vakaların yüzde 10'unu oluşturduğunu söyledi.

    Yerel yetkililerle görüştükten sonra "bazı zor ama önemli kararlar" aldıklarını belirten Hancock, salı gününden itibaren zorunlu olmayan perakende mağazalarının, perşembe gününden itibaren de okulların kapatılacağını açıkladı.

    Bakan Hancock, ayrıca ülke genelinde 4 Temmuz'da kaldırılacak bazı önlemlerin kentte uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

    Leicester, korona vakaları nedeniyle kapanıyor #2

    "GEREKİRSE DAHA FAZLA ÖNLEM ALACAĞIZ"

    Leicester sakinlerini evde kalmaya, kent içi ve dışı seyahatler yapmamaya çağıran Hancock, "Sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını yakından izleyeceğiz ve gerek duyarsak daha fazla adım atacağız" dedi.

    Başkent Londra'nın yaklaşık 160 kilometre kuzeyinde yer alan 400 bin nüfuslu Leicester kentinde son 2 haftada 866 vaka görüldüğü, salgın süresince kaydedilen toplam vaka sayısının ise 2 bin 987 olduğu belirtiliyor.

    Leicester, korona vakaları nedeniyle kapanıyor #3

    Leicester, korona vakaları nedeniyle kapanıyor #4

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