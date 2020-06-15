Macaristan'da bir otobüs şoförü, durakta bekleyen yaşlı kadının gasbedildiğini görünce hareket halindeki otobüsü kenara çekip kadının yardımına koştu.

Macaristan'ın Miskolc şehrinde meydana gelen olayda, Zsolt Kiss Karoly adındaki otobüs şoförü, durakta otobüs bekleyen yaşlı kadının bir adam tarafından gasbedildiğini fark etti. Hareket halindeki otobüsü kenara çeken Karoly, otobüsten inerek yaşlı kadını gaspçının elinden kurtardı.

"GÖRMEZDEN GELEMEZDİM"

Yaşlı kadını tartaklayan ve gasbetmeye çalışan adamı kovalayan şoför Karoly olayla ilgili olarak, "Bunun bir gasp olduğunu anladım. Otobüsü sürmek zorundaydım ama bunu da görmezden gelemezdim. Kavga çıkması durumunda kimseye araçların çarpmaması için otobüsü gaspın olduğu şeride doğru kenara çektim. Neyse ki, olayın da otobüsteki kameralar tarafından kaydedildiğini öğrendim” dedi.

GASPÇI YAKALANDI

Yaşlı kadını gasbetmeye çalışan 27 yaşındaki adamın polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Macaristan'da şoför, yaşlı kadını gaspçıdan kurtardı