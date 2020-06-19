Macron, ilk yurt dışı ziyaretini İngiltere'ye yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgını dönemindeki ilk yurt dışı seyahatini, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgını nedeni ile diplomatik ziyaretlerini erteleyen liderler, normalleşmenin başladığı ülkelerde yeniden bu bu ziyaretlerine başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgın dönemindeki ilk yurt dışı syahatini İngiltere’nin başkenti Londra’ya gerçekleştirdi. Fransız Cumhurbaşkanı, Londra’da Prens Charles tarafından karşılandı.

DE GAULLE'ÜN HEYKELİNE ÇELENK BIRAKTILAR

Cumhurbaşkanı Macron’un ziyareti sırasında Fransa’nın Nazilerle iş birliği yaptığı dönemde Fransız Vichy hükümetine karşı direnişin lideri olan General Charles de Gaulle’ün 18 Haziran 1940’ta Londra’dan Fransızlara yaptığı tarihi direniş çağrısının 80. yıl dönümü tören ile anıldı.

Tören, sürgündeki Fransız hükümetinin Londra’daki karargahında yapılırken, Macron ve Charles, De Gaulle’ün heykeline çelenk bıraktı.

MACRON'DAN LONDRA'YA ONUR NİŞANI

Fransız Cumhurbaşkanı, törenin ardından Londra kentine Fransa’nın en yüksek nişanı olan Legion d’honneur’ü verirken, başkente ebedi minnettarlık duyacaklarını açıkladı.

"YENİ JENERASYON, DE GAULLE'Ü ÖRNEK ALMALI"

Macron, törende yaptığı konuşmada yeni jenerasyonun General De Gaulle’ü örnek alması gerektiğini ifade ederken, Fransızlara birlik olması çağrısında bulundu.

MACRON İLE JOHNSON, 10 NUMARA'DA GÖRÜŞTÜ

Macron, günün ilerleyen saatlerinde ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Başbakanlık ofisi 10 Numara'da görüşme gerçekleştirdi. Yetkililer, liderlerin ikili ilişkilerin yanı sıra Libya, Orta Doğu barış süreci, Hong Kong’daki durum, yasa dışı göç, korona virüs salgını ve Brexit konularını ele aldığını bildirdi.

KRALİÇE İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Macron, ayrıca İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile 10 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

'KIRMIZI OKLAR', FRANSIZ BAYRAĞI ÇİZDİ

Öte yandan anma törenleri sırasında İngiltere Savunma Bakanlığına bağlı Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin gösteri grubu Kırmızı Oklar uçuş yaptılar. Kırmızı Oklar, gösteri uçuşunda püskürttükleri mavi, beyaz ve kırmızı boyalar ile Fransa bayrağının renkleri ile gökyüzünü boyadılar.