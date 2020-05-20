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    Macron'un partisi, meclisteki çoğunluğunu kaybetti

    Fransa'da iktidarda bulunan Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM), bir grup milletvekilinin partiden ayrılması ile meclisteki çoğunluğunu kaybetti.
    • İHA
    • 20.05.2020 - 05:56
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    Macron'un partisi, meclisteki çoğunluğunu kaybetti

    Fransa’da iktidarda bulunan ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kurucusu olduğu LREM, bir grup milletvekilinin yeni bir parti kurmak için ayrılmasının ardından Meclisteki salt çoğunluğunu kaybetti. LREM’nin 577 sandalyeden 288 sandalyeye düştüğü ifade edildi.

    LREM’den ayrılan milletvekillerinin hükümetin politikalarını eleştirdiği bilinirken, "Çevre, Demokrasi ve Dayanışma" adıyla yeni pir parti kurdukları belirtildi.

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