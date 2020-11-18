Merkel endişeli: Koronavirüs kontrolsüz yayılıyor

Almanya'da Başbakan Angela Merkel, ülkesindeki koronavirüs salgınının kontrolsüz bir şekilde yayılmaya devam ettiğini söyledi.

Koronavirüs salgınında Avrupa ülkeleri arasında ilk zamanlar iyi bir mücadele veren Almanya, salgının 2. dalgasında zorlanıyor.

3 DEFA "TEMASLARI AZALTMALIYIZ" DEDİ

Sueddeutsche Zeitung tarafından düzenlenen bir iş etkinliğinde demeç veren Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Vaka sayıları artık katlanarak artmıyor ancak yine de çok yüksek. Bu nedenle temasları azaltmalıyız, temasları azaltmalıyız, temasları azaltmalıyız" dedi.

"YOĞUN BAKIMLAR DOLANA KADAR BEKLERSEK GEÇ KALIRIZ"

Federal ve eyalet liderleri ile gerçekleştirilen toplantıda tedbirlerin sıkılaştırılması kararının 25 Kasım'a ertelenmesini de eleştiren Merkel, bu toplantıdan beklentisinin daha fazla olduğunu ekledi.

"Yoğun bakım yataklarının dolmasını beklersek çok geç kalmış olabiliriz" uyarısı yapan Merkel, salgınla mücadelede en önemli konunun temaslıların takibi olduğunu bir kez daha vurguladı.

ALMANYA'DA KORONAVİRÜS VAKALARI

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre koronavirüs vakalarının sayısı bir günde 14.419 artarken, ölü sayısı 267 arttı. Vaka sayısındaki artış önceki haftalara göre azalsa da ölü sayısı bir hafta önceki olan 154'ten çok daha yüksek sayılara ulaştı.