Merkel'in partisinin meclis grubuna Türk sözcü atandı

Almanya'da Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Federal Meclis (Bundestag) Grubu sözcülüğüne, gazeteci Bülend Ürük getirildi.

Almanya'daki Türk vatandaşlarının ülke siyasetindeki ilerlemelerine bir yenisi daha eklendi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisinin de bulunduğu Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU'nun Federal Meclis Grubu sözcüsü, gazeteci bir Türk, Bülend Ürük oldu.

MECLİS GRUBU SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPACAK

Birlik partilerine yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bülend Ürük 1 Temmuz'dan itibaren Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik partilerinin (CSU) meclis grubunun sözcülüğü ve aynı zamanda iletişim ofisi yöneticiliğine getirildi.

PATLAMENTODAKİ İLETİŞİM OFİSİNİ YÖNETECEK

Ürük'ün bu göreve getirildiği bilgisi, CDU/CSU Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus'un milletvekillerine gönderdiği mektupla ortaya çıktı.

Brinkhaus'u mektubunda halihazırda CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak’ın sözcülüğünü yürüten Bülend Ürük'ün CDU/CSU’nun parlamentodaki iletişim ofisini yöneteceği bildirdiği ve buna imkan veren Ziemiak'a teşekkür ettiği öğrenildi.

ALMANYA'DA GAZETECİLİK GEÇMİŞİ VAR

Ürük, daha önce Almanya'da medya sektöründeki gelişmeleri ileten kress.de adlı internet sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapmıştı.