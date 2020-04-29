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    NATO askeri helikopteri, Adriyatik'te kayboldu

    Yunanistan ve İtalya arasında bulunan Adriyatik Denizi’nde NATO askeri helikopteri kayboldu.
    • DHA
    • 29.04.2020 - 23:21
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    NATO askeri helikopteri, Adriyatik'te kayboldu

     

    Yunanistan devlet televizyonu ERT, Akdeniz’de Daimi NATO Denizcilik Grubu 2’nin (SNMG2) bir parçası olan ve Kanada firkateyninden havalanan helikopterin, Yunanistan ve İtalya arasındaki Adriyatik Denizi’nde kaybolduğunu duyurdu.

    TÜRK VE İTALYAN GEMİLERİ İNTİKAL ETTİ

    Yunan medyası, İtalyan ve Türk firkateynlerinin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

    Öte yandan, helikopterde 3 ila 6 kişiden oluşan mürettebatın olduğu düşünülüyor.

     

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