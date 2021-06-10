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    Oxford Üniversitesi öğrencileri Kraliçe 2. Elizabeth'in portresini kaldırdı

    Oxford Üniversitesi öğrencileri Kraliçe 2. Elizabeth'in portresini kaldırdı

    İngiltere'de Oxford Üniversitesinden bir grup öğrenci, ortak kullanılan salondan ülkenin sömürgeci geçmişini hatırlattığını savunarak, Kraliçe 2. Elizabeth'in 1952 tarihli portresini kaldırdı.
    • AA
    • 10.06.2021 - 03:54
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    Oxford Üniversitesini oluşturan kolejlerden biri olan Magdalen Kolejinden bir grup öğrenci, ortak salonlarından Kraliçe 2. Elizabeth'in portresini kaldırmak için oy kullandı.

    RESMİ SÖMÜRGECİLİK SEMBOLÜ OLARAK GÖRÜLDÜ

    Oylamanın ardından "resmi sömürgecilik sembolü" olarak görülen portre salondan kaldırıldı.

    Oxford Üniversitesi öğrencileri Kraliçe 2. Elizabeth in portresini kaldırdı #1

    "ÖĞRENCİ OLMAK, ÇALIŞMAKTAN DAHA FAZLASIDIR"

    Geçen yıl Magdalen Koleji başkanlığına atanan Dinah Rose, öğrencilerin bu hareketinin kolejin genel duruşunu temsil etmediğini ancak öğrencilerin "özgür konuşma ve siyasi tartışma" haklarını desteklediklerini vurguladı.

    Rose, "Öğrenci olmak, çalışmaktan daha fazlasıdır. Fikirleri keşfetmek ve tartışmakla ilgilidir. Bazen eski nesli kışkırtmakla ilgilidir. Görünüşe göre bugünlerde bunu yapmak o kadar da zor değil." ifadelerini kullandı.

    PORTRE SAKLANACAK

    Öte yandan Dinah Rose, portrenin "güvenli şekilde saklanacağını" da belirtti.

    Oxford Üniversitesi öğrencileri Kraliçe 2. Elizabeth in portresini kaldırdı #2

    EĞİTİM BAKANI: "TAMAMEN SAÇMA"

    İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Williamson, öğrencilerin Kraliçe'nin portresini kaldırması hareketini "tamamen saçma" olarak niteledi.

    KRALİÇE, BOYKOT KÜLTÜRÜNÜN SON KURBANI

    Buckingham Sarayı'ndan konuya ilişkin açıklama yapılmazken, ülke basınında yer alan haberlerde, Kraliçe 2. Elizabeth'in "boykot kültürünün son kurbanı" olduğu yorumları yapıldı.

    Oxford Üniversitesi öğrencileri Kraliçe 2. Elizabeth in portresini kaldırdı #3

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