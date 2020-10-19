Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için Karabağ'da başlattığı operasyona karşı, Fransa'nın başkenti Paris'te Ermeniler, terör örgütü PKK yandaşlarıyla birlikte gösteri düzenledi.

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun son aylarda artırdığı saldırganlığı haddi aşınca, 30 yıl sonra Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için operasyon başlattı.

SİVİLLERİ KATLEDEN ERMENİSTAN'I GÖRMÜYORLAR

Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayan Ermeni birlikleri, bir yandan mevzilerini bırakıp kaçarken, diğer yandan Ermenistan'dan Azerbaycan kentlerine, sivillerin üzerine füzeler yolladı, birçok sivili katletti.

Tüm bunlar yaşanırken, dünya medyasında halen Ermenistan'ın haksızlığa uğradığı havası yaratılmaya çalışılıyor, Azerbaycan ve Türkiye karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Bunlardan biri de Fransa'nın başkenti Paris'te, terör örgütü PKK'nın da iş birliği ile yapıldı.

ERMENİLERDEN PKK'LILARLA ORTAK YÜRÜYÜŞ

Fransa’daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi (CCAF) tarafından organize edilen protestoda, Invalides Meydanı'nda toplanan göstericiler, Azerbaycan’ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasını protesto etti.

Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestoya katıldı.

Paris'te Ermenilerle PKK'lılardan ortak gösteri-Video

PKK PAÇAVRALARI, AB BAYRAKLARIYLA AYNI KAREDE

Gösteride, PKK'ya ait bez parçalarının Fransa, Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ve Yunanistan bayraklarıyla aynı kareye yansıması dikkati çekti.

"MACRON BİZİ YALNIZ BIRAKTI"

CCAF yetkilileri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Ermenistan'ı yalnız bırakmakla suçlayarak Dağlık Karabağ'ın Ermenistan toprağı olarak tanınmasını istedi.

"ERMENİLER, BÖLGENİN EN MEDENİ MİLLETİ"

CCAF yetkilileri, Ermenilerin bölgenin en medeni milleti olduğunu ileri sürerek Ermenistan'ın feminizm, demokrasi ve medeniyetin en büyük koruyucusu olduğunu iddia etti.

"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'A MÜDAHALE EDİLSİN"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan atan göstericiler, uluslararası topluma Azerbaycan ve Türkiye'ye müdahale çağrısında bulundu.

ERMENİLERE VE PKK'LILARA "SALGIN TOLERANSI"

Fransa'da koronavirüs önlemleri sertleştirilmesine rağmen izin verilen gösteride, sosyal mesafe kurallarına uyulmazken, maskelerin doğru şekilde kullanılmadığı görüldü.

Göstericiler, protestonun sonunda polis eşliğinde Elysee Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti.