Polonya'da belediye otobüs şoförü yol üzerinde kavga eden gençlerin üzerine aracını sürerken, olayda 19 yaşında bir genç kadın, otobüsün altında kalarak can verdi.

Polonya’nın güneyindeki Katowice şehrinde Cumartesi sabahı yaşanan olayda, kent merkezinde bulunan bir gece kulübünde eğlendikten sonra sabah saatlerinde evlerine gitmek üzere kulüpten ayrılan bir grup genç, bilinmeyen bir nedenle kendi aralarında kavga etmeye başladı.

KAVGA BİTMEYİNCE OTOBÜSÜ ÜZERLERİNE SÜRDÜ

Kentin merkez noktalarından olan Adam Mickiewicz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda gençler yolda kavga etti. Gençler yaya geçidi üzerinde kavga ederken tarifeli seferini yapmakta olan belediye otobüsü gençlerin bulunduğu yere yanaştı. Bir süre korna çalarak yolun açılmasını bekleyen otobüs şoförü, kavga eden grubun yolu boşaltmayıp kavgaya devam etmesi üzerine otobüsü hızlıca gençlerin üzerine sürdü.

Polonya’da otobüs şoförü, kavga eden gençleri ezdi-Video

GENÇLERDEN BİRİ ARACIN ALTINDA KALDI

İnsanı dehşete düşüren görüntülere göre kavgayı ayırmaya çalıştığı görülen ancak otobüse arkası dönük olduğundan kaçma fırsatı bile bulamayan 19 yaşındaki bir genç kadın otobüsün altında kaldı.

2 ÇOCUK ANNESİ GENÇ KADIN, HAYATINI KAYBETTİ

Grubun geri kalanı kendilerini sağa sola atarken, 2 kişi ise can havliyle otobüsün önünde bir süre son sürat koştuktan kendilerini son anda yan tarafa atmayı başardı. İsmi açıklanmayan talihsiz genç kadın, otobüsün altında metrelerce sürüklendikten sonra olay yerinde hayatını kaybetti. Genç annenin 2 küçük çocuğu olduğu öğrenildi.

ŞOFÖR YAKALANDI

Olay yerinden hızla uzaklaşan otobüs şoförü ise birkaç yüz metre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

"BANA SALDIRMALARINDAN KORKTUM"

Savcılıkta verdiği ifadesinde gruba korna çalmasının ardından öfkeli gençlerin yolu boşaltmak yerine kendisine yöneldiğini, otobüsü tekmeleyip kapıyı açtıklarını, kendisine saldırmalarından korktuğu için aracı sürdüğünü söyledi.

İsmi açıklanmayan 31 yaşındaki şoför kimseyi ezdiğinin farkında olmadığını, aracın arkasından çığlıklar atarak koşanların ise kendisine saldırmak isteyen öfkeli kalabalık olduğunu sandığını belirtti.

Yapılan muayenesinde alkolsüz olduğu belirlenen şoföre, herhangi bir uyuşturucu maddenin etkisi altında olup olmadığının belirlenmesi için test yapıldı. Test sonucunun birkaç gün içinde çıkacağı bildirilirken, otobüs şoförü ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.