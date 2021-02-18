Polonya'da Türk genci öldüren kişiye 25 yıl hapis cezası

Polonya'da eğitim gördüğü okulda bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Yakup Kızıltaş'ın katili, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen duruşmaya, büyükelçilik yetkililerinin yanı sıra Yakup Kızıltaş'ın babası ve sanığın ailesi katıldı.

İddianamede, sanığın uyuşturucu bağımlısı olmadığı ve suçu kasten işlediği belirtilerek, Emil B.'nin işlediği suçu kabul etmesi ve Yakup Kızıltaş'ın babasından özür dilemesi dışında hafifletici sebep bulunmadığı kaydedildi.

EN YÜKSEK CEZA VERİLDİ

Mahkeme kararında, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle Polonya kanunlarına göre en yüksek ceza olan 25 yıl hapis cezasına çaptırılmasına ve Kızıltaş'ın babasına 23 bin euro, erkek kardeşine ise 12 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

Temyiz yolu açık olan hüküm kesinleşinceye kadar sanığın geçici tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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