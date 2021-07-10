Srebrenitsa'da soykırım kurbanı 19 kişi daha defin için hazırlandı

Srebrenitsa'da soykırım kurbanı 19 kişi daha defin için hazırlandı

Bosna Savaşı'nda yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden 19 kurbanın tabutları, 26 yıldır bulunmalarını bekleyen sevdiklerinin gözyaşları ve feryatları arasında getirildi.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Temmuz 1995'te Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi yaşandı.

POTOÇARİ'YE HALEN CENAZELER GELİYOR

En az 8 bin 372 Boşnak sivilin Sırp askerlerince öldürüldüğü soykırımın ardından bu yılki anma törenlerinde defnedilecek olan kurbanların Potoçari'ye ulaşan cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına getirildi.

Srebrenitsa'da soykırım kurbanı 19 kişi daha defin için hazırlandı-Video

NAAŞLARIN GETİRİLDİĞİ FABRİKADA FERYATLAR YANKILANDI

Kurban yakınları, yeşil çuhaya sarılı tabutların başında gözyaşları ve dualarla sevdiklerine son kez veda ederken, evlatlarını, eşlerini, babalarını ve kardeşlerini kaybeden Srebrenitsalı kadınların feryatları eski akümülatör fabrikasında yankılandı.

KARDEŞİNİN CESEDİNİN BIR KISMINI BULABİLDİLER

Bu yılki cenaze merasiminde öldürüldüğünde 19 yaşında olan kardeşi Muamer Mujic'i toprağa verecek olan Muamera Turcalo, kardeşinin cesedinin yalnızca bir kısmına ulaşıldığını söyledi.

"OLUP BİTENİ ŞİMDİ DAHA İYİ ANLIYORUM"

Bugün soykırımın yaşandığı günden daha derin bir acı duyduğunu vurgulayan Turcalo, "O zamanlar çocuktum. Olup biteni şimdi daha iyi anlıyorum. Annem aynı acıları tekrar tekrar yaşıyor, babam ise evladını toprağa veremeden öldü." dedi.

"KENDİ HALİNDE, İYİ KALPLİ BİR ADAMDI"

Bu yıl toprağa verilecek 19 kurbandan biri olan Salih Dzananovic'in kuzeni Osman Dzananovic de Salih'in suçsuz yere öldürüldüğünü belirterek "Kemik kalıntılarına Kamenica'daki toplu mezarda ulaşıldı. Evli, kendi halinde, iyi kalpli bir adamdı. Masum ve günahsızdı." diye konuştu.

"BABAMIN CESEDİNDEN GERİYE 6 KÜÇÜK KEMİK PARÇASI KALDI"

Babası İbrahim Avdagic'in tabutu başında duygusal anlar yaşayan Hidajeta Mujkic ise "Babamın cesedinden geriye yalnızca altı küçük kemik parçası kaldı. Kafatası, elleri ve ayakları yok." ifadelerini kullandı.

Avdagic'in, soykırım kurbanlarının "güvenli bölge" Tuzla'ya ulaşmak için kullandıkları orman yoluna 17 yaşındaki oğluyla birlikte çıktığını aktaran Mujkic, "Kardeşim 13 gün sonra güvenli bölgeye ulaşmayı başardı. Maalesef babam başaramadı. Kemik kalıntılarına 2012 yılında ulaştık, kimlik tespiti tamamlansa da birkaç kemik daha bulma ümidiyle bugüne kadar bekledik." şeklinde konuştu.

DEFNEDİLECEKLERİN EN GENCİ 16, EN YAŞLISI 63 YAŞINDA

Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanlardan en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Azmir Osmanovic, en yaşlısı ise 63 yaşında Husein Kurbasic.

HOLLANDA ASKERLERİ, SİVİLLERİ SIRP MİLİSLERE BIRAKTI

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

HEPSİNİ KATLEDİP, TOPLU MEZARLARA GÖMDÜLER

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

NAAŞLARI BULUNANLAR, HER YIL TÖRENLER DEFNEDİLİYOR

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 671'e yükselecek.