Euro
11.2795
-0.13%
Dolar
9.7405
0.09%
Altın
571.7
-0.27%
Borsa
1.616
0%
Bitcoin
647.801
-2.00%
BTXN Coin
22.26
-4.42%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Stockholm'de elektrikli scooter sayısı azaltılacak

    İsveç'in başkenti Stockholm'de elektrikli scooter sayısının gelecek yıldan itibaren yarıya indirilmesi kararı verildi.
    • AA
    • 10.11.2021 - 02:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Stockholm'de elektrikli scooter sayısı azaltılacak

    Stockholm Belediye Meclisince alınana karara göre, şehirde, gelecek yıldan itibaren elektrikli scooter sayısı yarıya indirilecek.

    23 BİNDEN 13 BİNE DÜŞÜRÜLECEK

     

    Buna göre 1 Ocak 2022'den itibaren Stockholm'de 23 bini bulan scooter sayısı 13 bine düşürülecek.

    EN FAZLA 15 KİLOMETRE HIZ YAPILABİLECEK

    Ayrıca scooterler ile cuma ve cumartesi günleri en fazla saatte 15 kilometre hız yapılmasına müsaade edilecek.

    İsveç'in Vesteras kentinde bisikletle giden 80 yaşındaki bir kişi, 28 Eylül'de yanlış park edilmiş scootere çarparak hayatını kaybetmişti.

    Kaza sonrası scooterlerin varlığı tartışma konusu olurken, konu Stockholm Belediyesi Meclis'inde ele alınmıştı.

    Stockholm de elektrikli scooter sayısı azaltılacak #1

    NORVEÇ'TE SADECE TEK KİŞİ BİNEBİLİYOR

    Öte yandan Norveç'te de, 18 Mayıs'tan itibaren elektrikli scootere iki kişinin binmesi yasaklanmıştı. Yasağa uymayanlara 3 bin kron para cezası uygulanıyor. Yasadan önce iki kişinin bindiği scooterlerin neden olduğu kazalarda 131 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

    Stockholm de elektrikli scooter sayısı azaltılacak #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir