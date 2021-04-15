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Ursula von der Leyen'den Charles Michel'e: Yeni bir krize izin vermeyeceğim

Ursula von der Leyen'den Charles Michel'e: Yeni bir krize izin vermeyeceğim

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, böyle bir durumun bir kez daha tekrarlanmasına izin vermeyeceği konusunda Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kesin bir dille uyardı.