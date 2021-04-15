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    Ursula von der Leyen'den Charles Michel'e: Yeni bir krize izin vermeyeceğim

    Ursula von der Leyen'den Charles Michel'e: Yeni bir krize izin vermeyeceğim

    Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, böyle bir durumun bir kez daha tekrarlanmasına izin vermeyeceği konusunda Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kesin bir dille uyardı.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.04.2021 - 06:16
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    Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta Ankara'da yaşanan protol krizi sonrası ilk kez görüştü.

    YENİDEN YAŞANMAMASI KONUSUNDA ANLAŞTILAR

    İki liderin, önümüzdeki dönemde benzer bir durumun yeniden yaşanmaması konusunda anlaşmaya vardıkları aktarıldı.

    Ursula von der Leyen den Charles Michel e: Yeni bir krize izin vermeyeceğim #1

    ANLMİCHEL: "GÜNLERDİR UYUYAMADIM"

    Yoğun tartışmalara yol açan bu görüntünün ardından, "günlerdir uyuyamadığını" söyleyen Michel, von der Leyen ile bir görüşme yapacağını açıklamıştı.

    Ursula von der Leyen den Charles Michel e: Yeni bir krize izin vermeyeceğim #2

    VON DER LEYEN: "BİR DAHA ASLA"

    AB'nin iki üst düzey yetkilisi Pazartesi akşamı bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede, Ankara'da yaşanan kriz kapsamlı biçimde değerlendirildi.

    Ursula von der Leyen den Charles Michel e: Yeni bir krize izin vermeyeceğim #3

    Brüksel'deki kaynaklara göre, Ursula von der Leyen, Ankara'daki gibi bir durumun tekrarlanmasına izin vermeyeceğini açıkça vurguladı.

    Michel'in de, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdiği öğrenildi.

    Ursula von der Leyen den Charles Michel e: Yeni bir krize izin vermeyeceğim #4

    Ursula von der Leyen den Charles Michel e: Yeni bir krize izin vermeyeceğim #5

    Ursula von der Leyen den Charles Michel e: Yeni bir krize izin vermeyeceğim #6

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