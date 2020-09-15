Yunanistan'da askerlik süresi uzatılacak

Yunanistan, Türkiye korkusu nedeniyle askerlik süresini 9 aydan 12 aya çıkarmaya hazırlanıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Selanik'te düzenlediği basın toplantısında, askerlik süresi konusunda değişikliğe gidileceğini duyurdu.

Miçotakis yaptığı açıklamada, ülkede zorunlu askerlik hizmeti yaşının 18 olmasının planlandığını ve askerlik süresini 9 aydan 12 aya çıkartılması için hazırlık yapacaklarını ifade etti.

"PERSONEL EKSİKLİĞİMİZİ TAMAMLIYOR"

Yunan medyasına konuşan emekli Korgeneral Yannis Baltzois da askerlik süresinin değiştirilmesine ilişkin karara yönelik, "Bugün bulunduğumuz şartlar içerisinde çok gerekli bir hamle olduğunu düşünüyorum. Şu an birliklerimize yaklaşık yüzde 25- 30'luk bir artış sağlayacak hamle. Askeri personel eksikliğimizi tamamlıyor." ifadelerini kullandı.

ASKER DURUMU VE BÜTÇE KARŞILAŞTIRMASI

Yunanistan Kuvvetleri, 90 bini profesyonel asker olmak üzere 136 bin askeri personeli bünyesinde barındırıyor. 9.3 milyar dolarlık savunma bütçesine sahip olan Yunanistan ordusu bütçesinin %73.9’unu personel giderlerine ayırmak zorunda kalıyor.

Öte yandan ABD merkezli, bağımsız Global Firepower'ın 2020 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü 9'uncu ordusu konumunda bulunuyor.

Aynı listede Yunan ordusu 33. sırada yer alıyor