Yunanistan'da borç krizi

Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimin gölgesindeki Atina yönetimi, kemer sıkma politikaları ve AB'nin desteği sayesinde ayakta duruyor.

Ekonomik sıkıntı yaşayan Yunanistan, Dünya Bankası ve Avrupalı kreditörlerle imzaladığı ilk mutabakat muhtırasından geri kalan 11,5 milyar euro borcu 2021 yılında ödeyecek.

Ülkedeki ekonomi uzmanları 2021 yılının zorlu bir yıl olacağına dikkat çekerken, Atina yönetiminin birkaç yıl içinde uluslararası piyasalardan 12 milyar euro borç almak zorunda kalacağı belirtildi.

"5 YIL KEMERLER DAHA ÇOK SIKILACAK"

Yunanistan’ın silahlanmaya ayırdığı payın son yılların en kabarık bütçesi olduğunun da altını çizen uzmanlar, "Yunanistan vergi mükellefi vatandaşları gelecek 5 yıl zarfında oldukça yorarak yıpratacağa benziyor. Vatandaşların 5 yıl boyunca kemeri daha fazla sıkmak zorunda kalacağı kesin." ifadelerine yer verdi.

ATİNA SİLAHLANMA PAYINI 5 KAT ARTIRDI

Öte yandan, Yunanistan 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, geçen yıla göre 5 kat artırarak 2,5 milyar euroya yükseltti.

Yunanistan Parlamentosunda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edilmişti. Ülkenin savunma bütçesi, 5,49 milyar euroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2,5 milyar euroya çıkartılmıştı.

Atina yönetimi, gelecek 10 yılda 10 milyar dolarlık silahlanma harcaması yapacağını açıklamıştı.