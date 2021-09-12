Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde polis ve protestocular çatıştı.

Yunanistan’ın Selanik kentinde hükümet karşıtları sokağa döküldü.

Başbakan Kyriakos Miçotakis’in Vellidion Sergi Merkezi’nde düzenlenen 85. Selanik Uluslararası Fuarı’nda yaptığı konuşmanın ardından kentin birçok farklı noktasında gösteriler gerçekleştirildi.

SENDİKALAR, SİYASİ ÖRGÜTLER VE ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO

Gösterilere sendikalar, siyasi örgütler ve öğrenciler katılırken, hükümetin sağlık, emek ve üniversitelere yönelik politikaları protesto edildi. Hükümet karşıtı pankartlar açılarak, sloganlar atıldı.

Yunanistan'da hükümet karşıtları polis ile çatıştı-Video

YOLLARI KAPATTILAR, POLİSLE ÇATIŞTILAR

Kentin çok sayıda bölgesinde yolları kapatan göstericiler ve polis arasında arbede çıktı. Protestocular, çevik kuvvet güçlerine taş, molotof kokteyli ve fişeklerle saldırırken, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

BİR KADIN YARALANDI, GÖZALTILAR VAR

Polis ve protestocular arasında çıkan çatışma sonucu bir kadının başından yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve en az 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.