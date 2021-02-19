Yunanistan'da makatına 2 telefon sokan mahkum hastanelik oldu

Yunanistan'ın güneyinde yer alan Mora yarımadası yakınındaki hapishaneden izinle çıkan mahkum, makatında gizlediği iki cep telefonu sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yunanistan’ın Mora yarımadasındaki Agios Stefanos Hapishanesi'nden hafta sonu izinle çıkan yabancı uyruklu bir mahkum, izin dönüşü koğuşta felanaştı.

Kısa sürede ağrıları artan mahkum hastaneye kaldırıldı. Doktorlar muayene sonucunda mahkuma röntgen çekti.

AMELİYATLA ÇIKARILDI

Röntgen sonucuna şaşıran doktorlar, mahkumun makatında iki adet cep telefonu ve şarj aleti tespit etti. Ameliyata alınan mahkumun gizlediği cep telefonları, iki saatlik bir operasyon ile bağırsaklarından çıkarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen mahkuma soruşturma başlatıldı.