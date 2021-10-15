Avrupa'da 100 milyon kişi yoksulluk riskiyle karşı karşıya kaldı

Avrupa'da 2020 yılı verilerine göre; 100 milyon kişi yoksulluk riski altında kaldı. Yoksulluk sınırında yaşayanların en fazla olduğu ülke ise Romanya olarak açıklandı.

Avrupa İstatistik Ofisi tarafından 2020 yılında AB ülkelerinde yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altında yaşayan insanların sayısı açıkladı.

Açıklanan veriler dikkati çekerken, 100 milyona yakın kişinin yoksullukla karşı karşıya kaldığı belirlendi.

YOKSULLUK VE DIŞLANMANIN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELER

AB’de geçen yıl nüfusun 21,9’u yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşılaştı ve AB ülkelerinde toplam 96,5 milyon kişi yoksulluk sınırında yaşadı.

Yoksulluk sınırında yaşayanların oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 35,8 ile Romanya, yüzde 33,6 ile Bulgaristan, yüzde 27,5 Yunanistan ve yüzde 27 ile İspanya oldu.

YOKSULLUK VE DIŞLANMANIN DÜŞÜK OLDUĞU ÜLKELER

Yoksulluk veya sosyal dışlanma oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 11,5 ile Çekya, yüzde 13,8 ile Slovakya, yüzde 14,3 ile Slovenya ve yüzde 15,8 ile Hollanda olarak belirlendi.

Söz konusu yoksulluk oranı Almanya'da yüzde 22,5, Fransa'da yüzde 18,9 ve Belçika'da yüzde 20,4 seviyesinde ölçüldü.