Avrupa'da anket: Türkiye'nin AB üyeliğini istemiyorlar Ankara'nın üyelik yolunda ilerlemesine karşı Avrupa'da muhalefet olduğu görüldü. Anket sonuçları, Türkiye'ye yönelik tavrı gözler önüne serdi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik süreci, Brüksel tarafından sekteye uğratıldı.

AB, Ankara ile farklı yönlerden ortaklık yapmak için alternatifler arıyor.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) için 6 AB üye ülkesinin katılımıyla yapılan ankette Avrupalıların, Türkiye'ye karşı tutumu ortaya çıktı.

Ankette, maliyetlere ve risklere rağmen Ukrayna'nın üyeliği fikrine verilen destek göze çarpıyor.

Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıktılar

Türkiye'nin birliğe nihai katılımına karşı ise yaygın bir muhalefet olduğu sonucu ankete yansıdı.

Katılımcıların yüzde 51'i, Türkiye'nin AB'nin bir parçası olmasını istemediklerini söyledi. Az bir kesim "bilmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

Yaklaşık 25 ise Ankara'nın üyeliği konusundaki ilerlemeyi desteklediğini ifade etti.

Ukrayna'ya adaylık desteği

Ukrayna'nın üyeliği söz konusu olduğunda ise Avrupalılar, genellikle bu katılıma "açık" olduklarını kaydetti.

Danimarka, Polonya, Almanya, Romanya, Fransa ve Avusturya'dan katılımcıların önemli bir bölümü, Kiev'in AB üyeliğini destekliyor.

Ukrayna ve Moldova için yapılan öneri

The Guardian'ın aktardığına göre, Avrupa Komisyonu, geçen ay, Ukrayna ve Moldova ile resmi katılım müzakerelerinin başlatılmasını önerdi.

AB'nin 27 hükümet ve devlet başkanı, söz konusu öneriyi bu hafta Brüksel'de yapılacak zirvede ele alacak.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kiev ile müzakerelere karşı olduğunu defalarca dile getirdi.