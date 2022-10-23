Avrupa'da artan enerji krizi, firmaları Türkiye'ye yönlendiriyor

ABD merkezli basın kuruluşu Wall Street Journal, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan enerji krizi sonrası dünyaca ünlü giyim firmalarının üretimde Türkiye’ye yöneldiğini yazdı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, tüm dünyayı olumsuz etkiledi.

İki ülke arasında yaşanan savaş nedeniyle birçok Avrupa ülkesi, Rusya’ya karşı yaptırım kararı aldı.

Bunun üzerine Rusya da kendisine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine olan doğalgaz akışını kıstı ve Avrupa'da bir enerji krizi baş gösterdi.

ABD merkezli yayın kuruluşu Wall Street Journal (WSJ) de konuyu ele aldı.

Dünyaca ünlü firmalar arayışa geçti

Gazete, Avrupa'da artan enerji maliyetlerinin moda sektörünü zorlamaya başladığını ifade etti ve bu nedenle de pek çok firmanın üretimini Türkiye de dahil olmak üzere başka ülkelere taşımaya başladığını yazdı.

Gucci ve H&M gibi markalara tedarik sağlayan binlerce küçük atölye, doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artış nedeniyle iş modellerinin çöküşünü izlediği belirtildi.

Avrupa tekstil ve konfeksiyon ticaret grubu Euratex'in verilerine göre, enerji fiyatlarındaki artış üretim maliyetlerini %5'ten %25'e çıkartıldığı ifade edildi.

"Şu anda olan şey, tüm Avrupa endüstrisinin iflas etme riskidir"

Yün balyalarını ipliğe dönüştürmek için çok fazla elektrik tüketen iplikçilerden, su tanklarını gazla çalıştıran dokumacılardan ve endüstriyel boyutta kurutucular kullanan kumaş boyacılara kadar tüm tedarik zinciri tehdit altında olduğu yazıldı.

Kuzey İtalya'da bir tekstil üreticisi işleten Alberto Paccanelli'nin Temmuz'da gelen doğalgaz faturasının bir yıl önce 90.000 euro olduğunu, şimdi ise 660.000 euro'ya yükseldiği dile getirilirken Paccanelli, "Şu anda olan şey, tüm Avrupa endüstrisinin iflas etme riskidir." dedi.

Rota Türkiye'ye yöneliyor

Haberde, bazı markaların üretimlerini maliyetlerin daha düşük olduğu Türkiye ve diğer bazı ülkelere taşımaya başladığı, Rusya'nın Türkiye'ye gaz ve petrol tedarik etmesinin ise bu süreçte Türkiye'ye avantaj sağladığı belirtildi.