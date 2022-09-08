Avrupa'da çiftçiler, operasyonlarını durdurma noktasına geldi

Faturalarda yaşanan fiyat artışları nedeniyle çiftçiler, kışlık üretimden vazgeçmeye hazırlanıyor. Sektör yetkilileri, fiyatların yükseldiği yerde planlarını değiştirmek zorunda olduklarını söyledi.

Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz akışının süresiz durdurulması, artan faturaların ardından krizi derinleştirmeye devam ediyor.

Avrupa'da metal sektörü, varoluşsal tehditle karşı karşıya oldukları konusunda Brüksel'i uyarırken, çiftçiler de benzer durumun içine düştüklerini söylüyor.

Enerji fiyatlarındaki artış üretimi vurdu

Doğalgaz fiyatlarındaki artış, gıda üretmek için enerjiye bel bağlamış çiftlikleri vuruyor.

Kıtadaki çiftçilerden bazıları, yüksek enerji fiyatları nedeniyle bu kış üretimi azaltmaya ya da durdurmaya karar verdi.

Domates üreticisi firmanın kış mahsulü kararı

İsveç'in önde gelen domates üreticilerinden Nordic Greens Trelleborg, mevcut elektrik fiyatları göz önüne alındığında zararla çalışacağı için bu yıl kış mahsulü ekmeyeceğini söyledi.

Hollanda'da bazı seralar, pahalı yakıt fiyatları nedeniyle bu kış üretim alanlarını kapatma ya da azaltma yoluna gidecek.

"Fiyatlar yükselirken planlarımızı değiştirmeliyiz"

Reuters'ın haberine göre, sera sahibi Pieter Wijnen, "Kışın böyle bir serada ısıtma yapmanız gerekiyor. Fiyatlar yükselirken planlarımızı değiştirmeliyiz." dedi.

Hollanda, ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci tarım ihracatçısı konumunda. Bu ülkedeki üretimin azaltılmasının, meyve, sebze ve çiçek sevkiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

"Yeniden tarihe geçecek gibiyiz"

Utrecht merkezli Rabobank'tan analist Cindy van Rijswick, "İspanya'nın kışın, kuzey Avrupa ülkelerinin ise kendi sebzelerini yazın üretmesiyle yeniden tarihe geçecek gibiyiz." dedi.

Van Rijswick, "Bazı insanlar belki de böyle olması gerektiğini söylüyor." diye ekledi.