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    Avrupa'da, Çin'de üretilen güneş panellerine talep arttı

    Enerji krizinin yaşanması nedeniyle Avrupa’nın Çin’de üretilen güneş panellerine talep arttı.
    • 21.09.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 17:00
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    Avrupa'da, Çin'de üretilen güneş panellerine talep arttı

    Rusya ve Ukrayna arasında savaş nedeniyle Avrupa, enerji krizinin pençesinde…

    Rus doğalgazının ihracında yaşanan kesintiler nedeniyle yaşanan sıkıntılar, enerji fiyatlarını artırdı.

    Rusya'dan doğalgaz ve petrol ithalatının kesilmesi kıtada enerji açığına sebep olurken, alternatif enerji kaynaklarına yönelişin hızlandığı gözlendi. Enerji endüstrisi danışmanlık şirketi Infolink, yayınladığı bir raporda 2022'nin ilk 7 ayında Çin'den Avrupa ülkelerine toplam 51,5 gigavat kapasiteye sahip fotovoltaik güneş enerjisi panelinin ihraç edildiğini belirtti.

    Caixin'in haberine göre, raporda, güneş enerjisi üreten panellerin ihracatının ocak-temmuz aylarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 arttığı kaydedildi.

    Avrupa’ya günlük doğalgaz sevkiyatı eylülde durduruldu

    AA’nın haberine göre; Ukrayna-Rusya savaşını ardından Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya günlük doğalgaz sevkiyat kapasitesini düşürmüş, eylül başında ise tamamen durdurmuştu.

    Enerji ithalatında büyük oranda Rusya'ya bağımlı olan Avrupa ülkeleri gaz akışını durdurma kararı sonrasında bir enerji kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

    Avrupa da, Çin de üretilen güneş panellerine talep arttı #1

    Avrupa'nın yenilenebilir enerjiye geçişi hızlanıyor

    Enerji konularında çalışan düşünce kuruluşu Ember'in derlediği verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde güneş enerjisiyle üretilen elektrik miktarı, mayıs-ağustos aylarında geçen yıla göre yüzde 28 artarak saatte 99,4 teravat/saate ulaştı.

    AB, mayısta açıkladığı yenilenebilir enerji planında, 2020 sonunda 136 gigavat olan kurulu güneş enerjisi kapasitesini 2025'te iki katına çıkarmayı, 2030'a gelindiğinde ise 600 gigavat kapasiteye ulaşmayı hedeflediğini bildirmişti.


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