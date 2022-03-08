Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 40 azaldı

Avrupa'da dün megavatsaat başına 345 euroyla tarihi seviyeleri gören doğal gaz fiyatı, bugün yaklaşık yüzde 40 azalarak 210 euroya düştü.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontrat fiyatı, megavatsaat başına 255 eurodan açıldı.

YÜZDE 40 AZALDI

Fiyatlar, dün 345 euroyla ulaştığı rekor seviyeye kıyasla yaklaşık yüzde 40 azalarak Türkiye saatiyle 17.10'da megavatsaat başına 210 euroya indi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI FİYATLARI ETKİLİYORDU

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşının doğalgaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükselmişti. Rusya'dan doğalgaz alımının Avrupa tarafından yasaklanması ihtimali de fiyatları tırmandırıyordu.

Dün akşam saatlerinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesinin bilinçli bir karar olduğunu belirtmesi ve Rusya'dan enerji ithalatını savunması fiyatlarda gevşemeye neden oldu.

SCHOLZ: AMA BU BİR GECEDE OLMAZ

Scholz, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet olarak Rus enerjisine alternatifler geliştirmek için aylardır Avrupa Birliği ve diğer ortaklarla birlikte çalıştıklarına işaret ederek, "Ama bu bir gecede olmaz. Bu nedenle, Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri bizim açımızdan bilinçli bir karardır." ifadelerini kullanmıştı.