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    Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 60 yükseldi

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 60 artarak 194 euro oldu.
    • AA
    • 02.03.2022 - 17:13
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    Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 60 yükseldi

    Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün 121,7 euro’dan kapanmıştı.

    Söz konusu doğalgaz kontratlarının fiyatı bugün TSİ 12.05'de 194 euro’ya ulaştı.

    DOĞALGAZ FİYATLARI YÜZDE 60 ARTTI

    Böylece, Avrupa'da doğalgaz kontratlarında megavatsaat fiyatı dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 60 arttı.

    Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımların etkisi ve doğalgazda tedarik kesintileri endişeleriyle yükseliyor.

    YAKLAŞIK YÜZDE 40'I RUSYA'DAN TEDARİK EDİLİYOR

    AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

    Avrupa da doğalgaz fiyatları yüzde 60 yükseldi #1


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