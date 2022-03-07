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    Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında yeni rekor

    ABD'nin Rus petrolüne ambargo uygulanmasına yönelik hazırlıkları, enerji piyasasına vurulan son darbe oldu. Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 25 artışla rekor seviyeye yükseldi.
    • AA
    • 07.03.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 11:14
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    Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında yeni rekor

    Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla birlikte doğalgaz ve petrol fiyatları artışa geçti.

    Avrupa, bir yandan petrole çare ararken diğer yandan da Rusya'nın fiyat artırışları nedeniyle doğalgaz temini için yeni ülkeler arıyor.

    YÜZDE 25'LİK BİR YÜKSELİŞ DAHA

    Son olarak oluşan tedarik endişeleri sebebiyle bir süredir yükselen doğalgaz fiyatları, ambargo planlarına ilişkin haber akışı sebebiyle yüzde 25'lik yükselişle yeni rekorunu kırdı.

    CUMA GÜNÜNÜ 192,5 EURODAN TAMAMLAMIŞTI

    Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı, cuma gününü megavatsaat başına 192,5 eurodan tamamlamıştı.

    Avrupa da doğalgaz fiyatlarında yeni rekor #1

    242 EUROYA ÇIKTI

    Bugün megavatsaat başına 210 eurodan açılan kontratların fiyatı, cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 25,6 yükselerek Türkiye saatiyle 10.30'da megavatsaat başına 242 euroya çıktı.

    GAZ AKIŞI KESİNTİYE UĞRAYABİLİR

    Öte yandan fiyatlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın doğalgaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğalgaz altyapısının zarar görmesi ve gaz akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri fiyatları artırıyor.

    AVRUPA, GAZ İHTİYACININ YÜZDE 40'INI RUSYA'DAN KARŞILIYOR

    Savaşın devam etmesi durumunda ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'nın petrol ve doğalgaz ihracatına yaptırımlar getirebileceği ihtimali de fiyatları etkiliyor.

    AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

    Avrupa da doğalgaz fiyatlarında yeni rekor #2


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