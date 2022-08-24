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    Avrupa'da elektrik fiyatları artmaya devam ediyor

    Avrupa Birliği'nde, Rusya'dan kömür ithalatının durması, doğalgaz akışındaki azalma ve enerji talebinin artmasıyla gün öncesi spot elektrik piyasasında fiyatlar yükseldi.
    • 24.08.2022 - 11:10
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 11:41
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    Avrupa'da elektrik fiyatları artmaya devam ediyor

    Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin nisanda kabul ettiği, Rusya'dan kömür ithalatını yasaklamayı içeren yaptırım paketi 10 Ağustos'ta uygulamaya girdi.

    Ayrıca, 27 Temmuz'dan itibaren Kuzey Akım boru hattıyla Avrupa'ya günlük azami 33 milyon metreküp doğalgaz sevk edilebileceğini bildiren Gazprom, hattın sevkiyat kapasitesini yüzde 20'ye düşürdü.

    En yüksek fiyat artışı Fransa'da

    Bu kapsamda European Power Exchange verilerine göre, Fransa, fiyat artışının en yüksek görüldüğü ülke olarak dikkati çekti.

    Ülkede gün öncesi spot piyasada elektrik fiyatı megavatsaat başına 611,85 avrodan 645,54 euroya çıktı.

    Almanya'da dün megavatsaat başına 605,13 euro olan elektrik fiyatı bugün 624,34 euro oldu.

    Spot piyasada elektrik fiyatları Hollanda'da 603,55 eurodan 611,34 euroya, Belçika'da 603,38 eurodan 611,97 euroya, İngiltere'de ise 520,38 eurodan 539,48 euroya yükseldi.

    Avusturya'da 635 euroya çıktı

    Danimarka'da dün gün öncesi spot piyasada 605,13 euro olan elektrik fiyatı, bugün 624,34 euro olarak kayda geçti.

    AA'nın haberine göre İsviçre'de elektrik fiyatı 624,52 eurodan 625,09 euroya, Avusturya'da ise 615,75 eurodan 635,52 euroya yükseldi.

    Avrupa da elektrik fiyatları artmaya devam ediyor #1


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