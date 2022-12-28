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    Avrupa'da gaz fiyatı savaş sonrası en düşük seviyesinde

    Avrupa'da doğal gazın fiyatı, ılıman hava koşullarıyla birçok ülkede gaz depolarının yeniden doldurulması ile Rusya Savaşı'nın başlamasından bu yana en düşük seviyesine geriledi.
    • 28.12.2022 - 15:14
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    Avrupa'da gaz fiyatı savaş sonrası en düşük seviyesinde

    Küresel enerji krizinden en çok Avrupa ülkeleri etkilendi.

    Bir dizi tasarruf önlemleri de alınan ülkelerde hava koşullarının iyiye gitmesi krizi bir anlamda hafifletti.

    Bu kapsamda Avrupa'da doğal gazın fiyatı, ılıman hava koşullarıyla birçok ülkede gaz depolarının yeniden doldurulması ve daha fazla yeşil enerji üretimiyle düştü.

    Savaştan sonra en düşük seviyede

    Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ocak vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 80 eurodan işleme açıldı.

    AA'nın haberine göre gün içinde megavatsaat başına 76,18'e düşerek savaşın başlamasından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

    Söz konusu fiyat, Türkiye saatiyle 14.30'da dünkü kapanışa göre yüzde 1,27 azalışla 79,05 euroya indi.

    Gaz fiyatının art arda sekiz işlem günü boyunca düşmesi dikkati çekti.

    26 Ağustos'ta 348,8 euroya çıkmıştı

    Fiyatlardaki düşüşte, doğal gaz tüketimini nispeten düşük tutan hava şartları ve bu nedenle birçok ülkede gaz depolarının yeniden doldurulması etkili oldu.

    Gas Infrastructure Europe verilerine göre, enerji krizinden en fazla etkilenen Almanya'da gaz depolama tesislerinde doluluk mevcut durumda yüzde 88,62 seviyesinde bulunuyor.

    Öte yandan, TTF'de işlem gören vadeli kontratların fiyatı 26 Ağustos'ta 348,8 euroya kadar çıkmıştı.

    Avrupa da gaz fiyatı savaş sonrası en düşük seviyesinde #1


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