Avrupa'da her 3 kadından biri şiddet görüyor Avrupa Birliği'nde (AB) her 3 kadından birinin fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığı bildirildi.

AA

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, Avrupa Birliği'nin (AB) İstanbul Sözleşmesi'ne dahil olma süreci, AB Komisyonunun Eşitlikten Sorumlu Üyesi Helena Dalli’nin katılımıyla ele alındı.

Oturumun başında AP Milletvekili ve Raportör Arba Kokalari, Avrupa'da kadına şiddetle ilgili veriler paylaştı.

Her 3 kadından biri şiddete maruz kalıyor

Kokalari, "Avrupa'da her gün kadınlar eşlerinden gördükleri şiddet nedeniyle öldürülüyor. Her hafta 50'den fazla kadın kendi evlerinde öldürülüyor. AB'deki her 3 kadın ve kız çocuğundan biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldı. Bu, 62 milyon kadına karşılık geliyor. Bu tür vakaların yüzde 85'i polise bildirilmedi." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Üyesi Dalli de AP'ye sözleşmeyi onaylama çağrısı yaparak, böylece üye ülkeler arasındaki farklı uygulamaların sona erdirileceğinin ve kadına şiddetle ortak mücadele yöntemleri geliştirilmesinin önünün açılacağını söyledi.

AP Genel Kurulu'nda yarın yapılacak oylamadan onay çıkması halinde AB Konseyi'nin de kabulünün ardından sözleşme, AB müktesebatına dahil edilecek ve sözleşmeyi onaylamayan AB üyesi ülkeler için de bağlayıcı olacak.

Aralık 2022 itibarıyla tüm AB ülkeleri, sözleşmeyi imzalamış olsa da Macaristan, Slovakya, Letonya, Litvanya, Bulgaristan ve Çekya henüz onaylamadı.