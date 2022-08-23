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    Avrupa'da iflaslar artışta

    Avrupa Birliği (AB) istatistik kurumu Eurostat’a göre AB ülkelerinde iflas başvurularının sayısı ikinci çeyrekte yüzde 2.5 arttı. İlk çeyreğe göre en çok artış yüzde 74,4 ile Letonya’da kaydedildi.
    • 23.08.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 15:17
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    Avrupa'da iflaslar artışta

    Koronavirüs salgınında alınan tedbirlerin sektörler üzerindeki olumsuz etkisi sürüyor.

    Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın yayınladığı son verilere göre Avrupa Birliği'nde (AB) iflas başvurularının sayısı, art arda dördüncü çeyrekte arttı.

    Artışın 2021'in ikinci çeyreğinde, 2021'in ilk çeyreğine kıyasla yüzde 11'lik düşüşün ardından 2021'in üçüncü çeyreğinde başladığı belirtildi.

    İflas başvurularının sayısı arttıkça arttı

    Nisan-Haziran 2022 döneminde ise AB bölgesindeki ias başvurularının sayısının yüzde 2,2 oranında arttığı ifade edildi.

    Raporda, “2022'nin ikinci çeyreğinde mevsimsellikten arındırılmış iflas başvurularının sayısı, 2022'nin ilk çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 2.2, Euro bölgesinde yüzde 2,5 arttı. 2022'nin ilk çeyreğindeki iflas başvuruları da 2021'in dördüncü çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 1,1 ve Euro bölgesinde yüzde 1.4 arttı” ifadeleri kullanıldı.

    En çok iflas başvurusu Letonya’da

    2022'nin ikinci çeyreği ile 2022'nin ilk çeyreği karşılaştırıldığında üye ülkeler arasında iflas başvurusunda en çok artış yüzde 74,4 ile Letonya’da kaydedildi.

    Onu yüzde 14,7 ile Belçika’da, yüzde 11,9 ile Danimarka'da izledi.

    Hemen hemen her sektördeki iflas sayısında artış görüldü

    AB’de söz konusu dönemde ekonominin hemen hemen her sektöründe iflas sayısında artış yaşandığı belirtildi.

    İflas beyanlarının sayısı sadece inşaat, bilgi ve iletişim sektöründe azaldığı, ulaşım, eğitim ve sağlıkta daha belirgin artışlarla birlikte ekonominin diğer tüm sektörlerinde artış kaydettiği vurgulandı.

    İHA'nın aktardığına göre salgın öncesi dönemle (2020 öncesi) karşılaştırıldığında 2022'nin ikinci çeyreğinde iflas beyanlarının sayısının özellikle ulaşım ve lojistik ile konaklama ve catering sektörlerinde daha yüksek olduğu belirtildi.

    Avrupa da iflaslar artışta #1


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