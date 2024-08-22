Avrupa'da kabin bagajı kuralları değişti

Avrupa Birliği (AB) genelindeki havalimanlarında sıvı ve jel ürünlerin limitine ilişkin kabin bagajı kuralları güncellendi.
Avrupa'nın birçok noktasındaki havalimanlarında bagajların içini kontrol eden cihazların değişmesinin ardından, AB'nin bunların güvenilirliğinden şüphe duyması, kuralların sıkılaşmasına neden oldu.
Yeni cihazlar, eskilerinin aksine sıvı ürünlerin el bagajından çıkarılmadan kontrolünü mümkün kılıyor.
Yeni kuralların, cihazların güvenilirliğinden emin oluncaya kadar geçerli olması bekleniyor.
125 MİLİLİTRE YERİNE 100 MİLİLİTRE SIVI VE JEL TAŞINACAK
Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın haberine göre, yolcular 1 Eylül'den itibaren 125 mililitre yerine 100 mililitre sıvı ve jel taşıyabilecek.
SIVILAR PLASTİK TORBALARDA TAŞINACAK
Yolcuların, bu sıvı ve jel ürünleri uygun şişelere koyması ve tüm ürünleri maksimum hacmi 1 litre olan şeffaf plastik torba içerisinde paketlemesi gerekecek.
İLAÇ VE BEBEK MAMALARI MUAF
İlaçlar ve sıvı bebek mamaları kısıtlamadan muaf tutulurken, yeni kurallar AB genelindeki tüm havalimanlarında geçerli olacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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