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Avrupa'da kabin bagajı kuralları değişti

Avrupa'da kabin bagajı kuralları değişti Hava taşımacılığında yolcuların güvenliğini sağlamak için yeni kurallar getirildi. Alınan kararlara göre, yolcuların 1 Eylül'den itibaren daha az oranda sıvı ve jel taşıması ve ayrıca kurallara uygun paketlemesi gerekiyor.